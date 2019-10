Live Non è la D’Urso: ecco chi sono gli ospiti di questa sera di Barbara D’Urso. Torna Adriano Panzironi, poi Rocco Siffredi e Morgan per parlare dello sfratto (DIRETTA)

Sta per iniziare un’altra puntata per Live – Non è la d’Urso (ultima puntata in onda la domenica. Il programma passerà al lunedì a partire dal 28 ottobre).

In studio tornerà Adriano Panzironi. Di recente il noto ideatore del metodo Life 120 ha avuto modo, tramite un lungo post facebook, di chiarire il perchè e le motivazioni delle sue frequenti apparizioni nel salotto di Barbara D’Urso.

“Cari amici voglio anticiparvi che domenica prossima sarò di nuovo a Live non è la D’urso”, aveva scritto il giornalista inventore del metodo Life 120.

“Prima che vi lanciate in commenti pro e contro vorrei spendere 2 parole. Sono stato criticato da molte persone del Popolo Life 120 sulla scelta di partecipare a questo programma popolare. Molti si domandano perché ho accettato di essere catapultato in un pollaio con l’evidente risultato di essere vilipeso ed aggredito verbalmente.”, prosegue entrando subito con determinazione nella questione, prima della ulteriore sottolineatura.

Adriano Panzironi Life 120: “domenica torno da Barbara D’Urso”. E spiega il perchè.

Non priva di un tono sarcastico. “Qualcuno si è spinto ad affermare che abbia perso il senno spinto da personali obbiettivi di popolarità o interessi personali (per il cachet). Altri si sono sentiti offesi e mi ritengono responsabile della loro gogna mediatica (perché magari sono stati criticati da qualche amico o parente). Altri affermano, che: passi una volta ma di non tornare più in quella trasmissione.”, prosegue Panzironi nel suo lungo post-sfogo.

“Insomma – continua il giornalista – ho letto di molte persone contro e pochi sembrano aver capito il motivo della mia scelta. Allora credo sia giusto farvi comprendere cosa ha motivato la mia decisione.”

“Innanzitutto voglio dirvi che cosa è accaduto da quando ho deciso di andare nel salotto di Barbara D’urso.

1)Le ricerche sul mio nome e cognome non che sul Life 120 sono balzati ai primi posti trend di Google. Questo significa che migliaia di persone che prima non conoscevano il Life 120 oggi hanno deciso e stanno decidendo di informarsi. Questo si sta traducendo in un aumento sensibile delle chiamate al call center per informazioni.

2)L’audience delle trasmissione della D’urso hanno registrato impennate di ascolti, e questo non è un vanto personale ma il motivo che mi permetterà di partecipare ad altre trasmissioni nazionali Rai o La7 che invitano solo persone che generano ascolti (solo così si abbattono le barriere dei veti fin’ora messi da certe trasmissione nei miei confronti).

3) E’ aumentata sensibilmente la credibilità della mia figura e quindi del Life 120 perché fino ad oggi essere presente solo su tv regionali rendeva meno credibile il nostro messaggio.

Che cosa sta comportando tutto questo?”

Live Non è la D’Urso: tra gli ospiti anche Rocco Siffreti e Morgan

Un altro grande ritorno, molto atteso anche per capire esattamente di cosa parlerà, è quello di Rocco Siffredi, che affronterà le cinque sfere con il figlio.

Per le sfere ecco anche arrivare Pupo in compagnia delle sue tre figlie. Altro ospite da novanta sarà Morgan, che interverrà per fare chiarezza sulla questione relativa al suo sfratto.