ll Paradiso delle Signore finisce il 24 aprile.Chiusura anticipata per la quarta stagione su Rai1: ecco perchè

Il Paradiso delle Signore termina il 24 aprile. Si va verso la chiusura anticipata per la quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap quotidiana di Rai 1.

La ragione sembra naturalmente ovvia: a causa della sospensione delle riprese, causata dall’emergenza Coronavirus, le storie con protagonisti Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) andranno infatti in onda, per l’ultima volta, venerdì 24 aprile 2020, con la trasmissione del 135esimo episodio.

Prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, la serie sarebbe dovuta andare a conclusione dopo 160 appuntamenti.

Quest’anno, Il Paradiso delle Signore ha ottenuto una media di 1.900.000 telespettatori, con picchi di oltre il 17% di share. Sul web, tramite la nota struttura di RaiPlay, ha raggiunto 27,8 milioni di views nel totale, assicurandosi per di più dei buoni riscontri anche su Rai Premium e nei paesi esteri in cui è stata distribuita.

Questi dati hanno persuaso la Rai a proseguire con la soap per un terzo ciclo di episodi, già in fase di scrittura. Quando tutti gli attori potranno ritornare sul set, si procederà quindi con le riprese delle puntate lasciate in sospeso a causa del lockdown.

La puntata 135 della soap, dunque non rappresenterà un vero e proprio finale di stagione, ma in quel giorno nel grande magazzino – attraverso un parallelismo ben augurante – ci sarà spazio anche per un racconto sulla Liberazione di Milano del 1945.

ll Paradiso delle Signore: le repliche. Quando vanno in onda e dove

I fan della serie Il Paradiso delle Signore non perderanno la propria abitudine e non dovranno rinunciare ai loro personaggi amati: da lunedì 27 aprile, Rai 1 trasmetterà infatti le repliche de Il Paradiso delle Signore in attesa di ritornare in onda, cn le puntate inedite. Le nuove puntate non arriveranno comunque prima del prossimo autunno.