Londra, grosso incendio alla stazione Elephant and Castle

Un grosso incendio si è sviluppato nella stazione di Elephant and Castle, nella parte meridionale di Londra. “Abbiamo impegnato 10 autopompe e 70 pompieri e abbiamo ricevuto quasi 50 telefonate al numero di emergenza. Per favore evitate l’area”, si legge in un tweet dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze.

Un’alta nuvola di fumo si alza dalla stazione, come si vede da numerosi video sui social. In uno dei video c’è una piccola esplosione. A quanto scrive il Guardian, citando i pompieri, sembra che il fuoco sia partito da alcuni garage vicino alla stazione. Il primo allarme è stato lanciato verso le 13.43, ora locale.

La stazione è stata chiusa e sono stati predisposti percorsi alternativi. La stazione Elephant and Castle fa parte della Thameslink, una linea ferroviaria per pendolari che serve gli aeroporti di London Gatwick e London Luton; attraversa Londra ed è quasi una linea metropolitana, con stazioni simili a quelle della metro e una frequenza di treni ogni 4 minuti nelle ore di punta.

Una signora che abita nelle vicinanze ha detto al Guardian di aver sentito il rumore di un’esplosione e le urla delle gente, mentre il fumo arrivava fino alle sue finestre.