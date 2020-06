Lorella Cuccarini: “Non ero preparata al maschilismo di un collega…”, addio a ‘La vita in diretta’

“Cari compagni di viaggio, è arrivato il momento dei saluti – scrive – ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me. È stata la mia prima volta in un programma quotidiano così complesso. Di programmi televisivi ne ho fatti tanti, ma una ‘macchina infernale’ come quella di ‘Vita in diretta’ non l’avevo mai guidata. La prima volta (e speriamo l’unica) in cui abbiamo dovuto convivere con il dramma di una pandemia devastante. A proposito, grazie per il vostro coraggio. La professionalità la diamo per scontata, il coraggio no…’’.

Inizia così l’appassionata e sentita mail con la quale, dopo una stagione per certi versi da incubo, la ‘professionalissima’ Lorella Cuccarini si congeda da ‘La Vita in Diretta’. Non che fosse una novità – visto quanto accaduto nel corso delle puntate ‘dietro le quinte’ – il fatto che a conclusione della stagione Lorella sarebbe andata via ma, da buona ‘femmina’ del leone, mamma e moglie, l’ex ballerina di grinta ne ha da vendere, e difficilmente s lascia alle spalle ‘situazioni irrisolte’.

Lorella Cuccarini: “Il maschilismo di un collega”

Dunque una mail, che già dal titolo (‘La mia prima volta’), spiega tutto. Ovviamente, tra le righe (e questo mostra la sua grande arguzia), Lorella non nomina mai Alberto Matano, anche se poi evidentemente traspare in continuazione nel corso dello scritto.

”C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata – esordisce la Cuccarini – il confronto con l’ego sfrenato e sì, diciamolo pure, con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone”.

Lorella Cuccarini: “Malgrado tutto sono fortunata”

Tuttavia Lorella ha le spalle larghe e, nonostante ciò, ha comunque di che ritenersi soddisfatta: ’’Malgrado tutto, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza avere neppure la forza di opporsi o di parlarne. Malgrado tutto però è stato bello condividere questi mesi con voi – conclude quindi la conduttrice – Non so dove, non so quando, magari ci ritroveremo… Grazie di cuore a tutte le anime belle che ho incontrato. Vi abbraccio, Lorella Cuccarini”,

L’augurio è di rivederla presto in televisione, dove ha dimostrato di saper stare, magari con compagni di viaggio un pochino più ‘accomodanti’…

