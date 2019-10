Lorenzo Rinaldi: chi è, età, Instagram, carriera e vita privata del finalista di X Factor 13

X Factor è entrato nel vivo: siamo finalmente ai Live e, qui si può sapere tutto circa i partecipanti, il regolamento, i giudici e quant’altro verte intorno alla fase clou e finale del talent show.

In questa fase, dunque, i concorrenti si giocano tutto e daranno tutto quello che hanno in termini di impegno, abnegazione, talento e verve per conquistare lo scettro. Chi vincerà? Intanto, noi andiamo a conoscere i partecipanti. Iniziamo da Lorenzo Rinaldi.

Chi è Lorenzo Rinaldi? Cosa si sa di lui, e della sua vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando su di lui.

Lorenzo Rinaldi, chi è il finalista di X Factor. Vita privata, biografia, Instagram

Lorenzo Rinaldi ha 19 anni ed è di Terni dove vive con la famiglia, nella zona Campitello. Ha studiato musica proprio nella sua terra, al Conservatorio di Terni, e poi ha tentato la sorte con il talent X Factor.

Si è avvicinato alla musica in modo completo a 14 anni: ha recuperato una chitarra chiusa in soffitta, e in maniera del tutto naturale, ha iniziato a suonare – da quel momento non si è più separato dal suo strumento musicale.

Il giovane talento è stato scelto dal giudice Malika Ayane per continuare la sua gara nei Live: “ero incredulo, contentissimo. Malika è fantastica, è una persona speciale, quasi una mamma e da lei imparerò tanto”. Se dovesse raccontarsi, dice di sè: “io mi baso molto sul giudizio degli altri”, ma allo stesso tempo niente e nessuno potrà mai distoglierlo dal suo unico obiettivo: fare musica.

Essendo un appassionato di musica e di chitarra, Lorenzo ama il cantautore e chitarrista britannico James Bay, ma anche Paolo Nutini, e su tutti Ed Sheeran.

Non manca anche il gruppo musicale I Måneskin che ha raggiunto la notorietà nel 2017 proprio grazie alla partecipazione all’undicesima edizione di X FACTOR.

Pur essendo molto appassionato di musica ha visto un solo concerto fino ad ora, quello di Ed Sheeran del 16 giugno 2019 a Roma. Il giovane è anche un seguace di Eminem e 2Pac.

Lorenzo è presente sui social e il suo profilo è presente su Instagram, Facebook, Snapchat e Tik Tok. Su Instagram vanta già 12,2 mila followers e sul profilo, nella biografia, si definisce cantante e cantautore.