Luca Parmitano in collegamento dallo spazio con scuola Ladispoli: giovedì “incontro” via radio

Luca Parmitano in collegamento dallo spazio con scuola Ladispoli: giovedì “incontro” via...

Giovedì 17 Ottobre alle ore 10.50, nell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” il neo Comandante Luca Parmitano, in orbita intorno alla terra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS, sarà in collegamento radio con gli studenti. Il comandante Parmitano risponderà in diretta ad alcune domande formulate dai ragazzi delle quinte della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado.

L’istituto Ladispoli1 è stato scelto dall’organizzazione A.R.I.S.S. (Amateur Radio on the International Space Station) tramite la candidatura presentata nel 2018 in una selezione che ha visto partecipare numerosissime scuole italiane. Presiederà l’evento la nuova Dirigente Scolastica, dottoressa Enrica Caliendo, insieme alle sue collaboratrici e naturalmente tutte le docenti dei vari plessi scolastici che, in preparazione del contatto radio, hanno svolto diverse attività didattica interessando e coinvolgendo i ragazzi. Tutto questo rientra nel progetto ARISS School Contact, un programma internazionale che offre l’opportunità ai ragazzi di conoscere la ISS con il fine di stimolare la curiosità scientifica attraverso il fantastico mondo della radio. Il collegamento, proposto e coordinato dai radioamatori Fabio Andrioli e Francesco De Paolis, sarà possibile grazie alla stazione radio installata a scuola, fornita dall’Associazione Radioamatori Italiani, sezione Alto Lazio.