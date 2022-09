L’Urban Style del Margutta Creative District conquista la Milano Fashion Week

(Adnkronos) – La romanissima Via Margutta conquista la Milano Fashion Week all’insegna dell Urban Style. Via Margutta deve la sua popolarità in tutto il mondo al presupposto di essere da sempre un luogo di residenza privilegiato per artisti, uomini e donne di cultura. Da alcuni anni è diventata il nuovo polo della creatività della capitale, grazie anche a “Spazio Margutta” un concept innovativo ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, nel quale la “moda” e i suoi protagonisti sono al centro delle varie iniziative. Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi li hanno condotti quest’anno ad ideare, produrre e dedicare a “Via Margutta” la linea moda urban style “Margutta Creative District” che presentano oggi in Brera a Palazzo Cusani, durante la manifestazione HOAS History of a Style nell’ambito della Milano Fashion Week.

Un progetto originale e innovativo attento a tutte le fasi di produzione, dal filato al prodotto finito, e che si esprime in una vasta gamma di outfits che comprendono felpe, pantaloni, t-shirt, cappelli e bags: tutto Made in Italy.

La collezione Autunno/Inverno 2022-23 uomo/donna, ha un carattere e uno stile ben definito e si presenta curata nei minimi particolari, non lasciando nulla al caso. Stile, qualità e innovazione sono i tratti distintivi di capi dalla vestibilità confortevole da utilizzare quotidianamente, perfetti per qualunque tipo di occasione.

Filo conduttore della palette della collezione è la potenziale intercambiabilità fra i vari modelli: il blu abbinato al bianco, il grigio con il rosa cipria: il tutto per ottenere una mirata e complessiva armonia cromatica.

Grazia Marino e Antonio Falanga, fautori e promotori dello stile sartoriale italiano, completano la collezione “Margutta Creative District” anche con una piccola capsule collection “demi-couture” di caban e felpe dai tagli perfetti, particolarmente indicati per coloro che hanno il desiderio di indossare un urban style, coniugando unicità, eleganza e ricercatezza.