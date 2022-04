Lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: “Il nostro bimbo è morto”

(Adnkronos) – Lutto per Cristiano Ronaldo e per la compagna Georgina Rodriguez. La coppia, in attesa di 2 gemelli, ha perso uno dei due bimbi. “E’ con il dolore più profondo che annunciamo il decesso del nostro bimbo. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e di gioia. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per la loro assistenza e per il sostegno”, dice la coppia in un comunicato. “Siamo devastati per questa perdita. Bimbo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre”.