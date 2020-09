“Ma quali fondi della Lega, non troveranno nulla”, Salvini: “Mi dichiarerò colpevole il 3 ottobre”

“L’unico processo che c’è è quello del 3 ottobre, che mi riguarderà per sequestro di persona e lì mi dichiarerò colpevole”.

E’ un fiume in piena Matteo Salvini, intervenendo dietro i microfoni di Rtl 102,5.

Gli argomenti sono tanti e, forse ‘complice’ le imminenti Regionali, come se di per se già non bastasse il processo per i fatti della Open Arms, da qualche giorno sembra aver ‘magicamente’ ripreso corpo la vicenda relativa ai fondi russi, per i quali nei giorni scorsi sono finiti agli arresti domiciliari alcuni commercialisti vicini alla Lega.

Salvini: “Non parlo di giustizia a orologeria”

Ma il leader del Carroccio non cade nella provocazione e liquida subito la questione rimarcando che “Non parlo di giustizia a orologeria, possono scannerizzare i miei conti correnti, quelli della Lega, non troveranno soldi, come per la Russia, per i 49 milioni”.

Max