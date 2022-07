Maccarese, stamattina spiaggia ‘sold-out’: c’è Can Yaman che sta girando una serie tv con la Chillemi

Se non fosse stato che quel folto capannello era composto in maggioranza da sole donne, di tutte le età, e tutte animate da risolini ed euforici movimenti, visto il contesto – la battigia – chiunque sarebbe stato indotto a pensare: “E’ annegato qualcuno?”

Fortunatamente no. La causa dell’improvviso ‘raduno in rosa’ che stamane ha cinto d’assedio un tratto dell’arenile romano di Maccarese, la presenza del bellissimo ex modello turco Can Yaman.

Can Yaman, non soltanto una ‘statua vivente’, ma un ragazzo colto che parla ben 5 lingue

Nato nel novembre del 1989 ad Istanbul, padre avvocato e madre insegnante di lettere, questo statuario ragazzone (è alto 1 mero ed 85), non è soltanto bello ma anche molto intelligente, Basti pensare che parla correttamente ben 5 lingue come (a parte il turco, linguamadre), anche l’italiano, il tedesco, lo spagnolo e l’inglese. Lingue che oltre lo studio, spiegano la grande esperienza acquisita da Can girando il mondo.

Can Yaman, complice la sua bellezza, il passo dalle copertine alla grande popolarità è stato breve

Prima la pubblicità, poi la televisione, quindi il cinema, ed ovviamente anche una buona dose di ‘gossip’ (almeno la metà delle sue numerose avventure sono infatti finite nelle copertine), hanno contribuito ad alimentarne la popolarità.

A proposito: ma che ci faceva Can Yaman a Maccarese?

Can Yaman sul set di una nuova serie tv, ‘Viola come il mare’, con a fianco Francesca Chillemi

A quanto pare la circostanza sarebbe dettata da una serie televisiva (una coproduzione RTI-Lux VIDEO realizzata da LUX VIDE), che l’attore starebbe finendo di girare insieme alla co-protagonista femminile, l’altrettanto bella Francesca Chillemi.

La serie, che dovrebbe andare in onda il prossimo inverno, è ispirata al romanzo ‘Conosci l’estate?’ (edito da Sellerio), di Simona Tanzini.

Il titolo di questa attesa serie è ‘Viola come il mare’ e, stando a quanto riferito da un ‘uccellino’, Can dovrebbe vestire i panni di un Ispettore capo mentre, la Chillemi, quello di una giornalista.

Max