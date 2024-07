MagicLand 2024 – Una domenica a tutto ritmo per la II Edizione del Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes

MagicLand 2024 – Una domenica a tutto ritmo per la II Edizione...

Tantissimi artisti saliranno sul palco di MagicLand domenica 7 luglio pr la seconda edizione del Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes. Un’edizione che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente della prima, grazie alla partecipazione di numerosi gruppi provenienti da diverse parti d’Italia.

L’entusiasmante affluenza di pubblico ottenuta con il lancio della prima edizione ha spinto il Parco a riproporre questo evento unico, che celebra la forza espressiva della musica e del folklore italiano. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di festa e tradizione, lasciandosi trasportare dalle melodie e dai colori vivaci delle bande, degli sbandieratori e delle majorettes.

L’obiettivo del Festival è far comprendere ai visitatori del Parco la forza comunicativa e d’espressione della musica come linguaggio universale in grado di unire persone di qualsiasi provenienza.

I performers sfileranno e si esibiranno lungo tutte le aree del Parco durante l’intera giornata, regalando agli ospiti un’esperienza immersiva tra musica, colori e tradizione.

MagicLand 2024, ecco le bande che parteciperanno alla kermesse di domenica 7 luglio

Little Big Band di Colonna , fondata nel 1913, oggi annovera tra i suoi 40 elementi alcuni tra i migliori giovani musicisti della Regione Lazio;

, fondata nel 1913, oggi annovera tra i suoi 40 elementi alcuni tra i migliori giovani musicisti della Regione Lazio; Premiata Filarmonica Monterosso Di Terricciola , un gruppo di majorettes di diverse età, con coreografie originali su brani inediti;

, un gruppo di majorettes di diverse età, con coreografie originali su brani inediti; Associazione Filarmonica e Banda A. Ponchielli Di Latina , un’associazione artistica con un notevole seguito di pubblico, che vanta una lunga esperienza di servizi bandistici;

, un’associazione artistica con un notevole seguito di pubblico, che vanta una lunga esperienza di servizi bandistici; Associazione Bandistica G. Verdi di Castelchiodato , le cui prime testimonianze risalgono al 1913. Esegue concerti con brani prevalentemente moderni, jazz e di musica leggera;

, le cui prime testimonianze risalgono al 1913. Esegue concerti con brani prevalentemente moderni, jazz e di musica leggera; Banda Musicale Roccagorga Aps , diretta dal Maestro Francesco Corsi;

, diretta dal Maestro Francesco Corsi; Banda Concertistica Antonio Romagnoli Di Frosinone , nata nel 1821, ha conquistato la partecipazione a concorsi come “La Bacchetta d’Oro” e il Premio “Tommaso Albani”;

, nata nel 1821, ha conquistato la partecipazione a concorsi come “La Bacchetta d’Oro” e il Premio “Tommaso Albani”; Complesso Bandistico “Pietro Mascagni” di Villanova di Guidonia, fondata nel 1978, vanta un vasto repertorio che va dalle tradizionali musiche classiche o liriche, a brani di carattere religioso e marce, fino ad arrivare alla musica leggera.

Un’occasione da non perdere per un’intera giornata di divertimento e cultura a MagicLand!

Max