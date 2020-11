Malore in auto su via Appia Nuova: salvato dai carabinieri

Malore in auto su via Appia Nuova per un uomo salvato dai carabinieri, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco rianimandolo. A dover ringraziare due militari in servizio al presidio fisso che si trova all’aeroporto di Ciampino un 45enne originario della provincia di Trapani, poi affidato alle cure dell’ambulanza e trasportato in ospedale.

Malore in auto su via Appia Nuova, cosa è accaduto

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì quando il conducente di una vettura in transito in quel momento sulla via Appia Nuova, all’altezza della rotatoria di ingresso dell’aeroporto Pastine, ha fermato la sua corsa e si è avvicinato alla postazione dei militari riferendo che il suo amico, che viaggiava come passeggero nella vettura, aveva accusato un malore.

Tempestivo l’intervento dei due carabinieri, un Maggiore ed un Maresciallo che nel 2016 avevano svolto dei corsi di primo soccorso. I due appartenenti all’Arma gli hanno quindi praticato un massaggio cardiaco che ha permesso al 45enne di rianimarsi.