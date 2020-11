Maltempo Roma, cade albero ai Parioli. E resta alto allarme incidenti stadali

Maltempo a Roma, a Parioli crolla albero in strada: danneggiate tre auto. Non si sono registrati feriti, ma l’albero si è schiantato su tre auto. Anche oggi è prevista allerta meteo. Diversi in linea generale gli interventi dei Vigili del Fuoco per maltempo ieri, lunedì 16 novembre, per rimuovere rami di alberi e allagamenti in città e provincia. Restano troppi gli incidenti stradali nella capitale, e al bilancio preoccupante se ne aggiunge un altro.

Incidente Galleria Giovanni XXIII a Roma

Di cosa parliamo? Di un incidente alla Galleria Giovanni XXIII: investito in motorino e ora è caccia al pirata della strada. L’appello della famiglia del ragazzo. L’incidente avvenuto la sera di sabato 14 novembre, nella Galleria Giovanni XXIII a Roma, prima dell’uscita su via Trionfale. A restare gravemente ferito, un ragazzo di 19 anni di nome Gabriel che era in sella al suo mezzo. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato il 118. Il giovane, trasportato all’ospedale Gemelli dov’è ricoverato tuttora, è in gravi condizioni. Sul caso sta indagando il gruppo Gipt della polizia locale di Roma Capitale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, dopo aver raccolto anche le testimonianze dei presenti. “Gabriel è gravissimo, un’auto ha investito il suo motorino senza fermarsi”, hanno raccontato i familiari diffondendo un appello sui social e ripreso anche dalla trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’. , Gabriel è in coma da sabato sera