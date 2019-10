Maltempo, Sicilia nel mirino: allerta rossa, scuole chiuse a Noto

La violenta ondata di maltempo che da giorni sta angustiando la Penisola, è attesa per domani al Sud, in particolare in Sicilia. A tal proposito la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa, soprattutto nell’area del siracusano, dove sono attesi violenti fenomeni atmosferici. Vista l’entità dell’allarme, il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha firmato l’ordinanza di chiusure di tutte le scuole, invitando la cittadinanza “a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari”. Speriamo vada tutto per il meglio…

Max