Mancini contro Autostrade per l’Italia: “Vergognatevi”

Neanche la rotonda vittoria della sua Italia contro la Lituania ha mitigato la rabbia. Roberto Mancini su Instagram è una furia, se la prende con Autostrade italiane. Testimonia tutto con il suo cellulare: è fermo a uno svincolo dell’autostrada, dove alcuni operai stanno lavorando. La strada è bloccata. Da lì non si passa.

Così il ct della nazionale italiana sbotta: “Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi“, scrive in una storia Instagram.

Il Mancio non riesce a trattenere un’imprecazione “porca tr**a” urla, poi il video finisce. Lo sfogo ha fatto in fretta il giro del web. E pensare che solo poche ore prima l’Italia aveva battuto la Lituania 5-0, avvicinando la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Una vittoria che ha allungato anche la striscia di risultati utili consecutivi a 38, come nessuno nella storia. Non abbastanza però per frenare la rabbia dell’allenatore.