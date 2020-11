Maradona ricoverato: le sue condizioni

Diego Armando Maradona è ricoverato da alcune ore in una clinica a La Plata. Le condizioni del Pibe De Oro non preoccupano, la decisione è stata presa a scopo preventivo. L’argentino ha compito da poco 60 anni, nel giorno del suo compleanno non ha però potuto festeggiare con tutta la sua famiglia, come avrebbe voluto.

La pandemia che sta ferendo il mondo lo preoccupa, chi gli è vicino riferisce quanto sia giù di morale per questo. Il ricovero di Maradona non è quindi legato al Covid, nonostante uno dei suoi assistenti sia risultato positivo alcuni giorni fa. Non c’è da preoccuparsi quindi, si riprenderà. L’uscita dalla clinica di La Plata è prevista entro tre giorni.

“Ho detto io stesso a Diego di ricoverarsi – racconta il medico di Maradona fuori dalal clinica dove è ricoverato – all’inizio non voleva ma poi ha accettato. È un paziente complicato, non è ubbidiente come altri. Con gli altri pazienti è più facile, perché dai loro delle indicazioni e le seguono. Ma se si trova qui è perché lo vuole anche lui. È molto difficile essere Maradona, Diego è una persona che alterna momenti eccellenti ad altri che non lo sono e credo che portarlo qui possa aiutarlo. Ha la sua età, molte pressioni”, ha spiegato.