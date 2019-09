Maradona torna in panchina: è il nuovo allenatore del Gimnasia

La sua ultima esperienza in panchina con i messicani del Dorados è stata positiva, ma si è interrotta a causa di alcuni problemi di salute. Ora però Diego Armando Maradona è pronto a tornare in panchina: è ufficiale infatti il suo arrivo al Gimnasia la Plata.

Dopo aver superato con successo l’intervento al ginocchio, ‘El pibe de oro’ è pronto a rimettersi in gioco. Lo farà nella sua argentina, anche se la missione che gli è stata affidata non è delle più semplici, anzi. Il Gimnasia infatti non naviga in buone acque nel campionato argentino, dove occupa l’ultima posizione in classifica.

Maradona, una scela coraggiosa

Per tentare l’impresa salvezza il Gimnasia si è affidata all’esperienza di Maradona. Una scelta coraggiosa ma che ripagherà senza dubbio a livello di immagine. Se sarà vincente anche in campo sarà il tempo a dirlo, ma intanto l’ex 10 del Napoli si è detto entusiasta di questa nuova avventura.

La scelta di Maradona è arrivata dopo ore di consultazioni da parte della dirigenza del Gimnasia, una parte del Cda infatti si era opposta a tale scelta. Ma alla fine il fascino di Maradona deve aver sciolto anche le ultime resistenze. ‘D10S’ è pronto ad una nuova avventura: il Gimnasia lo aspetta.