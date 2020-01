Ancora un altro episodio spiacevole che lo ha riguardato e, ancora una volta, lui non ha taciuto ma ha risposto a tono: stiamo parlando di Mario Balotelli, attaccante del Brescia che questo pomeriggio ha perso proprio alla fine contro la Lazio, a fronte della doppietta di Ciro Immobile che ha capovolto l´iniziale vantaggio delle rondinelle proprio regalizzato da Super Mario.

E per lui, oltre alla delusione per la sconfitta sul finale, si somma anche la frustrazione per l´ennesimo episodio di insulti e cori offensivi nei suoi confronti perpetrati dai tifosi biancocelesti. E Mario Balotelli ha risposto a tono: “Vergognatevi!”, ha tuonato.

Mario Balotelli risponde ai cori e insulti contro: ´vergognatevi´, tuona sui social

Supermario ha subito ancora numerosi nuovi altri cori offensivi durante la partita persa contro la Lazio e non ha voluto star zitto. Sul suo account Instgram il centravanti ha postato un messaggio eloquente che sintetizza l´amaro pomeriggio.

“Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allora stadio VERGOGNATEVI! #saynotoracism”.

Mario Balotelli che oggi – il primo gol dello scorso decennio in Chievo-Inter del 6 gennaio 2010 – durante Brescia-Lazio si é preso il titolo del primo marcatore del nuovo decennio, nel 2020 ha constatato come le offese per lui non sono finite.

Durante la partita Supermario aveva chiamato l´attenzione dell’arbitro per via dei cori contro di lui, e il direttore di gara è stato obbligato a interrompere brevemente il match per far leggere allo speaker il messaggio sul rischio di penalizzazione.

A fine gara, poi, lo sfogo ulteriore sul social network per far notare ancora di piú il proprio disappunto.