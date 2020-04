Mascherine per coronavirus: indossarla o no? I pro e i contro secondo i medici

Mascherine per coronavirus: indossarla o no? I pro e i contro secondo...

Con i casi di coronavirus ancora numerosissimi, i timori sulla diffusione del virus sono persistenti. Dopo che la Lombardia ha sancito l’obbligo dell’uso delle mascherine e le polemiche conseguenti, molte persone sono ancora confuse sul da farsi nel merito.

Ma indossare una mascherina ti aiuta davvero a proteggerti? Con diversi consigli in tutto il mondo, può essere difficile sapere se indossarle o meno.

Dall’Inghilterra, ad esempio, si afferma che le mascherine per il viso non sono un modo efficace per proteggersi dal virus. Tuttavia, molti altri paesi, tra cui la Slovenia e l’Austria, hanno chiesto ai cittadini di indossarle.

Per aiutare a chiarire la confusione, il dottor Ben Killingley, un medico di malattie infettive all’ospedale di Whittington, ha spiegato i pro e i contro di indossare una mascherina.

Coronavirus: benefici della mascherina, perché indossarla, perché no. Quando serve la mascherina, quando è un pericolo

“Nelle giuste circostanze, le maschere per il viso sono utili per ridurre la trasmissione di infezioni, dopo tutto sono consigliate per l’uso da parte degli operatori sanitari” ha ricordato Killingley, spiegando che le mascherine possono essere utilizzate in due modi dal pubblico, in generale.

In primo luogo, le persone infette dal virus possono indossare mascherine per ridurre il rischio di diffondere il virus ad altre persone. Killingley ha dichiarato: “Vi sono alcune prove a sostegno di questo ed è una pratica ampiamente raccomandata. Ad esempio, una persona sintomatica potrebbe indossare una maschera per aiutare a prevenire la diffusione dell’infezione a un membro della famiglia vulnerabile. Naturalmente questo non dovrebbe essere fatto da solo. L’isolamento a distanza all’interno della casa e l’igiene delle mani sono più importanti.”

Nel frattempo, il dottor Killingley afferma che se le persone pensano di indossare mascherine per cercare di evitare di essere infettate, l’evidenza che ciò sia utile è “debole”. Ha spiegato: “Gli studi condotti in cui i membri della famiglia indossano una maschera per proteggersi da un membro della famiglia infetto dall’influenza non hanno trovato le maschere complessivamente utili. Le possibili ragioni di ciò sono che le persone trovano sempre difficile essere conformi all’uso della maschera e che le persone possono iniziare a indossare le maschere troppo tardi.”

“L’altro problema – ha spiegato il medico – è che non hanno le risorse disponibili per garantirne un uso sicuro: cambiarle abbastanza spesso, l’igiene delle mani frequentemente, toglierle in modo sicuro e smaltirle in modo sicuro. Se una maschera fa il suo lavoro per prevenire l’infezione, si contaminerà all’esterno. Se le persone toccano la maschera, possono contaminare le loro mani. Le mani possono diffondere il virus sulle superfici o sulle mucose delle persone.”