Matrioska – ll Musical, al Teatro Ghione di Roma e alla Cripta di Torre Annunziata

La produzione FAR MUSICAL, giovane produzione indipendente, presenta il nuovo spettacolo intitolato “MATRIOSKA, una donna sottovuoto”, ispirato alla vita della famosissima giornalista NELLIE BLY.

Nellie Bly, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochran è stata una giornalista statunitense, ed stata la prima che si è dedicata al giornalismo investigativo e la creatrice del genere di giornalismo sotto copertura.

Il suo nome è legato anche ad un giro del mondo da record, completato in soli 72 giorni, emulando Phileas Fogg, protagonista del romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni.

Una donna dal carattere forte e determinato che ingaggiata da un importantissima testata giornalistica statunitense, decide di fingersi pazza al fine di farsi internare in un manicomio femminile, dove scoprirà i soprusi e gli abusi di giovani donne, rinchiuse non solo perché pazze, ma anche perché emarginate dalla società in quanto ritenute anticonformiste.

Uno spettacolo di fortissimo impatto emotivo, molto concentrato sull’aspetto psicologico e socio-culturale, che affronta un tema attualissimo, la violenza sulle donne, e la discriminazione di genere, il tutto arricchito dalle fantastiche canzoni della grande MINA.

Un cast d’eccellenza, uno studio attento delle luci e di un impianto scenografico originale e contemporaneo, nonché una maniacale regia, attenta ad ogni singolo dettaglio, offrirà uno spettacolo coinvolgente.

La musica farà da padrona, la recitazione da legante, le luci e le scene da incantevole scenario, offrendo una messa in scena elegante e suggestionale, riportando il pubblico in un sogno.

In scena il 25 gennaio 2023 presso il TEATRO GHIONE IN ROMA

E l’ 8- 9 -10 -11 -12 marzo 2023 presso la CRIPTA di Torre Annunziata (NA), in modalità immersiva

IL CAST

NELLY BLY Valentina Spalletta

IRINA Stefania Paternò

MARY ROSE Francesca Bruni Ercole

KEVIN Michele Perrotta

DOTT. GRAY Emanuele Revalente

GIUSY /ALTERNAT NELLY BLY Giusy Miccoli

CORPO DI BALLO

Denise Paradiso, Luca Ronci, Elisa De Martis, Denise Franza