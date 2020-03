Mediaset sospende Chiambretti Domenica Live, e Verissimo

Il titolo della nota stampa lascia presagire l’arrivo di qualche novità, nuovi format per integrare una programmazione che, complice l’avvento del coronavirus, costringe la maggior parte dei telespettatori italiani a stare davanti alla Tv. Ecco così che nel pomeriggio da Cologno Monzese è giunto il comunicato ‘Mediaset concentra e rafforza l’offerta informativa’ ma, come vedremo, non sta a significare nuove offerte in aggiunta ma, al contrario, la sospensione di alcuni programmi a vantaggi di altri, ‘pensati’ per l’occasione.

Vietato sorridere: spazio all’informazione

Dispiace così apprendere che sia toccato al sempre divertente e fresco Piero Chiambretti a pagare. Mediaset ha infatti reso di aver sospeso ‘CR4 – La repubblica delle donne’ ma, non solo, anche ‘Domenica Live’ e ‘Verissimo’, per rafforzare le testate dedicate all’attualità. Dunque molto più informazione, ed ansia, e poco divertimento.

‘I programmi di infotainment che rimarranno in onda, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità‘, spiega infatti il comunicato. In effetti, capita l’aria che tira, anche la D’Urso domenica sera ha dedicato gran parte del suo programma all’informazione, cosa che molto si probabilmente appresta a ripetere anche nel suo salotto pomeridiano.

‘Jene’ e ‘Quarta Repubblica’ penalizzate dal contagio

Molto probabilmente poi, così come è capitato per ‘Le Jene’ (causa un contagio da coronavirus), visto la positività del tampone effettuato da Nicolla Porro, probabilmente la sospensione andrebbe a colpire anche ‘Quarta Repubblica’.

Max