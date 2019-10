Meteo, allerta maltempo sul Lazio: codice giallo per temporali e vento forte da oggi per 18 ore

Dalle prime ore di oggi, lunedì 7 ottobre e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre si prevedono venti settentrionali forti o di burrasca sui settori costieri e insultati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Roma e Bacini Costieri Sud. Sulle stesse zone di allerta è riportata anche un’attenzione per vento. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.