Meteo: gli esperti prevedono una settimana ‘al rialzo’, con la Sicilia che toccherà addirittura i 46°

Più che un piacere, per quanti impegnati nella routine del quotidiano delle grandi città, questa insopportabile cappa di afa sta divenendo un handicap.

E c’è anche da ‘preoccuparsi’ (soprattutto per bambini ed anziani), visto che gli esperti meteorologi ‘garantiscono’ un ulteriore impennata delle temperature di qui a qualche giorno quando, specie nelle regioni meridionali, sono attese punte di ben 46 gradi!

Meteo: già da oggi il Centro ‘baciato’ da un sole a tratti soffocante

Come spiega lo staff tecnico del seguitissimo sito IlMeteo.it, questa calura africana già da oggi sta interessando in particolare le aree del Centro-Nord, dove la media registrata è in Emilia di 36°, in Toscana 37, così come nel Lazio.

Meteo: da giovedì al Sud ‘si salvi chi può’, con punte di 46° in Sicilia

Come dicevamo, ancora una volta sarà il Sud a soffrire quando, fra mercoledì e giovedì (1° luglio), le temperature si faranno roventi. In particolare, ‘osservata speciale’ la Sicilia, con la colonnina di mercurio, che nell’entroterra siracusano è destinata ad oscillare fra i 45 ed i 46°C.

Afa africana anche in Puglia e Calabria, dove la temperatura media sarà quella dei 40/41°C.

Vediamo giorno per giorno, sotto il profilo meteo che settimana ci aspetta

Nello specifico, da quanto previsto dai meteorologi, vediamo insieme cosa ci aspetta questa settimana, dove, giorno per giorno:

Oggi – Nord: lievi temporali sei cieli della Val d’Aosta e dell’alto Piemonte (ma anche nel varesotto), mentre altrove splenderà il sole. Centro: come dicevamo, sole ‘a catinelle’ ed un caldo intenso. Sud: soleggiato e caldo, con aree di instabilità in Sicilia.

Domani – Nord: ancora nubi e temporali (per lo più al pomeriggio), sulla Val d’Aosta, l’alto Piemonte, e sulle Alpi lombarde. Centro: sole e gran caldo ovunque. Sud: oltre al sole, le temperature inizieranno a salire considerevolmente.

Mercoledì 30 – Nord: saranno ancora i temporali a farla da padrone al Nord, dai monti lombardi al Trentino Alto Adige – passando sull’alto Veneto e sulle Alpi friulane – Centro: gran sole e temperature in salite. Sud: sole forte ed ‘afa’.

La settimana andrà quindi declinando su quest’impronta di nubi e temporali dell’alto Nord, sole e caldo al Centro, ed afa africana al Sud.

Max