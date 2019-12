Meteo Natale 2019: ecco come sarà il tempo durante le feste e cosa succederà

Come sempre interessa tantissimo, una delle domande clou nei giorni di Natale è legata l ‘clima’: ovvero, che tempo farà a Natale?

Nonostante non sia una delle feste che più di altre si celebrano all’aperto, è in ogni caso una delle domande più gettonate e oggetto di ricerche, anche via web: sapere il clima, le temperature e più in generale che tempo farà a Natale anche per questo 2019 è uno dei quesiti topic di riferimento. Dunque che meteo ci sarà per il Natale 2019? E’ presto detto.

Meteo Natale 2019: ecco come sarà il tempo durante le feste: pioggia, sole, vento. Indicazioni da nord, centro e sud

Ecco il quadro sul Meteo della settimana di Natale 2019: ecco cosa succederà nello specifico nei tre giorni di festa, dal 24 dicembre al classico 25 dicembre passando per Santo Stefano, ovvero appunto il 26 dicembre.

Veniamo, come sappiamo, da una terribile settimana dominata da vento, tempeste e burrasca: il freddo ci ha inginocchiato, ma occhio, arrivano le buone notizie. Quali?

Ebbene, il meteo è prossimo a mutare in positivo nella settimana natalizia. Ecco cosa succederà dunque a Natale 2019.

Se questa ultima settimana è stata contraddistinta da freddo, vento e piogge, il maltempo, al contrario di quanto si temeva, tenderà a volgere verso il meglio.

Potrebbe esserci, stando alle previsioni, un cambiamento meteorologico sostanziale che riguarderebbe praticamente quasi tutte le regioni italiane. Sulla penisola italiana arriverà una nuova ondata di flusso sub tropicale, la cui conseguenza è l’aumento delle temperature, con una alta pressione nord africana intenzionata ad incidere in tal senso.

Ecco nello specifico cosa ci aspetterà in questa settimana del Natale 2019 dal punto di vista del meteo.

Meteo Natale 2019, le previsioni di lunedì 23 dicembre

Meteo con indizi molto significativi già da quest’oggi, lunedì 23 dicembre 2019: le temperature inizieranno ad aumentare man mano. Ci sarà solo qualche rovescio sparso sulle aree del basso tirreno, specie tra Campania, Calabria e Sicilia.

Come si evince già in queste ore, infatti, inizia da oggi un graduale ritorno del sole, che in tutte le regioni durerà a giorni.

Sulle regioni del Nord Italia, si segnalano forti venti, ma a partire da oggi, dalla Liguria a tutta la zona della Pianura Padana ritorna il bel tempo.

aggiornamento ore 9,04

Meteo Natale 2019, le previsioni di martedì 24 dicembre

Mentre la vigilia di Natale 2019 qualche lieve nevicata sull’arco alpino. Le temperature resteranno stabili, e la media sarà tra 10 e i 14 gradi in tutta Italia. Il centro e il Sud della Penisola sarà contraddistinto da tutta una serie di miglioramenti e da giornate tendenzialmente di sole.

In particolare per il Centro Italia, al mattino è prevista solo qualche nuvola sull’Umbria, ma grosse precipitazioni non sono previste.

Meteo Natale 2019, le previsioni di mercoledì 25 dicembre

Come la vigilia, anche la giornata del Natale 2019 sarà contraddistinta, a grandi linee, da una netta situazione di miglioramento generale.

Va detto che il tempo potrebbe peggiorare verso le aree più storicamente piovose del nord, ma in genere, fin dal mattino saranno pochi i tratti rannuvolati e molti quelli del sole.

Le temperature, a grandi linee, prevederanno delle massime dai 10 ai 15 gradi.

aggiornamento ore 12,34

Meteo Natale 2019, le previsioni di Santo Stefano giovedì 26 dicembre

Molto interessante infine è il meteo o per meglio dire le previsioni per il giorno che chiude il trittico del Natale 2019 ovvero quello di Santo Stefano. Cosa succederà?

In particolare, occhio al Sud Italia: si registra in primo luogo la presenza dell’anticiclone subtropicale, che, anche nei giorni precedenti in verità, potrebbe portare il prosieguo di qualche scroscio di pioggia. Dove?

In particolare in Campania, nella Calabria e nell’area orientale della Sicilia. Tuttavia, benché sia previsto anche qualche episodio temporalesco pure in Puglia, in linea di massima dovrebbe essere garantito un generale miglioramento e un ritorno del sole nella maggior parte delle aree.

Sempre nel sud, tra l’altro, in questo ultimo giorno di feste le temperature dovrebbero essere in calo, con massime comunque buone tra gli 11 e 16 gradi.

aggiornamento ore 15.43