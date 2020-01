Michael Moore: “Americani, preparatevi ad odiare un nuovo nemico”

Filmaker, reporter, giornalista, ed esperto sociologico, con i suoi celebri docu-film (da ‘Bowling a Columbine’ sulle stragi nei college, a ‘Fahrenheit 11/9’ sulle Torri Gemelle), Michael Moore ha ‘incantato’ il mondo portando in primo piano le contraddizioni della società americana, denunciandone la fallibilità attraverso una lucida e spietata analisi rispetto al sistema politico, economico e sociale del suo Paese.

Ed oggi, poco dopo il terribile raid Usa condotto contro l’aeroporto di Bagdad, Moore si è affacciato su Fb postando una foto di Qassem Soleimani (il capo delle Forze iraniane al-Quds morto nell’attacco americano), cercando così di lasciar intuire quali potrebbero essere le conseguenze di ‘un simile guaio’.

“Salve compagni americani. Conoscete quest’uomo? – scrive Moore – Sapevate che era il vostro nemico? Cosa? Mai sentito parlare di lui? Entro la fine di oggi sarete addestrati a odiarlo. Sarete felici che Trump lo abbia assassinato. Farete come vi è stato detto. Preparatevi a inviare i vostri figli e le vostre figlie in guerra”.

Un messaggio che fa venire i brividi, lasciando aperti scenari bellici in divenire… con estrema facilità…

