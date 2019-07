Milan, ecco Bennacer: visite mediche per il centrocampista. Le cifre dell’operazione

Da miglior giocatore della Coppa d’Africa a nuovo giocatore del Milan, tutto nel giro di poche ore. Ismael Bennacer a breve diventerà un nuovo calciatore rossonero, dopo aver vinto con la sua Algeria la coppa d’Africa è arrivato in questi minuti a Milano per le visite mediche prima della firma.

Il centrocampista proveniente dall’Empoli è uno dei giovani più interessanti dell’intera Serie A. Lo ha dimostrato in campionato e nella Coppa d’Africa appena conclusa, dove ha messo in campo tutte le sue qualità migliori conquistando il premio come miglior giocatore della competizione.

Milan-Bennecaer, le cifre

Conosce già il campionato italiano, questo gli permetterà di adattarsi in breve tempo all’ambite rossonero. Dovrà prendere le misure di un grande club, ma ha dimostrato di sapersi imporre anche in contesti dove la pressione è forte, come ha dimostrato in Coppa D’Africa.

Il Milan verserà circa 16 milioni per strapparlo all’Empoli: l’operazione è ormai definita, tanto che Bennacer sta effettuando in questi minuti le visite mediche alla Madonnina. Dopo i test di rito arriverà la firma e l’ufficialità: Bennacer sarà presto un nuovo giocatore del mIlan.