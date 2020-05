Milano: Accoltella il marito durante una lite, fermata la moglie

Un violento litigio in famiglia è sfociato in un accoltellamento, questa volta ad avere la peggio è stato il marito.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di Sabato in via Calbioli Fulceri, un uomo italiano di 52 anni è stato ferito dalla moglie al torace con una coltellata. La ferita, fortunatamente non profonda, è stata medicata dagli operatori del 118 intervenuti insieme ai carabinieri, poi l’uomo è stato portato con l’ambulanza all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni non risultano gravi.

La moglie, italiana, è stata presa in carico dai carabinieri e portata in caserma.