Milano ‘osè’ – Cena a lume di candela per il documentario dell’ex divo del cinema per adulti Trentalance

Cena a lume di candela e a bordo spa, con un’icona d’erotismo: l’ex divo del cinema per adulti e volto noto della TV, Franco Trentalance. Sabato 17 a Milano, la cena è organizzata presso il club per soci adulti “Swingers Vip Milano” ed è composta da pientanze che si sposano con la linea di vini “Fallo” (www.fallowines.it), che è prodotta da Franco Trentalance e sulle cui bottiglie sono impressi alcuni stimolanti consigli “motivazionali” dell’ex Star dei lungometraggi a luci rosse, oggi coach e scrittore.

Durante la serata di sabato a Milano è anche prevista un’introduzione a: “Sarò Franco – Una vita un po’ Porno”, documentario prodotto da Wobinda Produzioni per la regia di Alessio De Leonardis.

Un inedito racconto dietro le quinte della Pornografia in Italia che, partendo dall’evoluzione personale e pubblica di Franco Trentalance, si arricchisce dei contributi di numerosi ospiti: il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, gli attori del cinema a luci rosse Priscilla Salerno e Max Felicitas, nonché l’autore del saggio “La tua mente può tutto”, Italo Pentimalli, solo per citare alcuni dei presenti nel biopic che documenta le passioni e la vita dell’ex pornodivo ed ex “Talpa” del reality in TV, Franco Trentalance.

