Milano: trovano eroina nel decoder, arrestato spacciatore marocchino

Nel pomeriggio di Giovedì, nell’ambito di una indagine volta a contrastare lo spaccio di droga gli agenti della polizia hanno individuato un uomo di 32 anni di origine marocchina, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio di stupefacenti.

L’uomo, che prima operava in zona Ticinese, è stato intercettato in via Paravia, zona San Siro. Inizialmente il nordafricano non si è dimostrato collaborativo con le forze dell’ordine cercando di evitare l’ingresso nell’appartamento, una volta calmata la situazione gli investigatori hanno cominciato a perquisire l’abitazione e sono stati incuriositi da una scatola sita nel bagno dell’appartamento, contenente un decoder Tv. Smontando il dispositivo hanno trovato al suo interno 58 grammi di eroina.

Continuando il controllo sono stati scoperti circa 7000 euro in contanti all’interno di un mobiletto posto sul balcone e alcune dosi di cocaina in camera da letto.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.