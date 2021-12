Minacce a Draghi, De Luca e Bonaccini in chat no vax

No vax e no Green pass, minacce al premier Mario Draghi e ai governatori di Emilia Romagna e Campania, Stefano Bonaccini e Vincenzo De Luca, sulla chat. Su uno dei gruppi Telegram più agguerriti sul fronte dell’opposizione a vaccini e misure restrittive sono stati postati indirizzi che sarebbero riferibili al presidente del Consiglio e ai due presidenti di Regione: “Andate a visitarlo e portategli tanti regali”, si legge nel post che riguarda Bonaccini, mentre in riferimento a De Luca il post è “Tutti a casa di questa m… criminale fascista”. Minacce anche a Draghi: “Tutti davanti all’appartamento del Draghino malefico. Ogni sera, ore 21, in via…”, si legge sul post in cui il premier viene raffigurato con baffetti alla Hitler.