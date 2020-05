Minneapolis, arrestato il poliziotto che ha soffocato George Floyd

È in manette Derek Chauvin, il poliziotto coinvolto nella morte di George Floyd, l’afroamericano soffocato durante un fermo di polizia a Minneapolis (Minnesota). Dauvin, come si vede in un video che ha fatto il giro del web, ha schiacciato con il ginocchio per più di otto minuti il collo di Floyd, bloccato faccia a terra sull’asfalto mentre implorava pietà. L’agente è accusato di omicidio colposo. “Le indagini sono ancora in corso”, ha detto il procuratore della contea. A riportare la notizia è l’agenzia Bloomberg.

Mario Bonito