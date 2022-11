Missili caduti in Polonia, Zelensky stavolta ci sperava: “Escalation significativa, hanno attaccato la Nato”

Nemmeno il tempo, ieri, di esultare per il ritiro delle truppe di Mosca dalla regione di Kherson, ed ecco che oggi il presidente Zelensky è tornato a preoccuparsi, e non poco, a seguito di una vera e propria pioggia di missili russi, che hanno devastato il suo paese.

Il presidente Zelensky subito ‘ringalluzzito’ dall’incidente avvenuto sul territorio polacco

Dunque, sulle prime, almeno fino a quando il giornalista polacco non ha spiegato le reali cause dell’incidente avvenuto sul territorio polacco, Zelensky ha colto quello che sembrava inizialmente un attacco diretto come una sorta di ‘segno divino’, affermando subito: “Il terrorismo non si limita ai nostri confini nazionali, ora i missili russi hanno colpito anche la Polonia, contro un territorio Nato“. Dunque, ha poi aggiunto il numero uno di Kiev, pregustando la discesa in campo di Nato e Stati Uniti, che siamo davanti ad “un’escalation molto significativa. Dobbiamo agire“. Insomma, il presidente ucraino ha subito fatto leva sull’accaduto, affermando che s è trattato di “un attacco missilistico russo contro la sicurezza collettiva“.

Anche il ‘consigliere’ Podolyak ‘infervorato’: “Non è stato un incidente, ma un ‘hello’ deliberatamente pianificato dalla Russia, camuffato da errore”

A gettare altra benzina sul fuoco, anche il ‘consigliere’ del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, il quale ha twittato: “Gli attacchi sul territorio della Polonia non sono un incidente, ma un ‘hello’ deliberatamente pianificato dalla Russia, camuffato da ‘errore’. Ciò accade quando il male rimane impunito e quando i politici si impegnano nella ‘pacificazione’ dell’aggressore. Il regime ru-terrorista deve essere fermato. Condoglianze ai morti“.

E se alla fine il missile fosse invece ucraino, caduto erroneamente sul territorio polacco?

Poi fortunatamente, come dicevamo, le affermazioni del giornalista polacco che ha istantaneamente smontato qualsiasi sospetto rispetto ad un attacco diretto alla Polonia. Anzi, a dirla tutta, anche il Cremlino è intervenuto non solo negando il lancio ma, addirittura, affermando che dalle foto mostrate dalle autorità polacche, il vettore in questione non sarebbe di fabbricazione russa. Ci mancherebbe solo che sia un missile sparato proprio dagli ucraini, finito erroneamente in Polonia. Un’eventualità che però, vista l’aria che tira, semmai vera, non troverebbe mai conferma…

Max