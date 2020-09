Mister Lamas, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età e perché del soprannome

Uomini e Donne entra nel vivo: il programma di Maria de Filippi è iniziato subito forte. Protagonista della prima puntata, e non poteva essere altrimenti, Gemma Galgani, arrivata in studio tirata a lucido grazie ad un ritocchino annunciato da Maria. E proprio la dama torinese ha catalizzato le attenzioni delle prime puntate dello show.

Gemma ha infatti litigato con Nicola Vivarelli, detto Sirius, che a detta di molti sarebbe arrivato in trasmissione non tanto per conoscere a dama, quanto per aumentare la sua notorietà. Il battibecco ha portato ad una rottura, difficile al momento capire se momentanea o meno. Intanto Gemma ha conosciuto un nuovo corteggiatore, chiamato Mister Lamas: conosciamolo meglio.

Chi è Mister Lamas

Mister Lamas è un uomo di Vicenza arrivato in studio per corteggiare Gemma. Ha 62 anni e uno stile molto riconoscibile. Look sgargiante, anelli in vista e anima rock. Una somiglianza con l’attore Lorenzo Lamas che gli ha quindi attribuito il soprannome di mister Lamas.

Su dii lui non si sa ancora molto, se non che sia arrivato in studio per corteggiare Gemma, alla quale si è sentito molto attratto. Sarà l’uomo giusto per la dama torinese? Presto per dirlo, ma la stravaganza e l’eccentricità dell’uomo sembra aver colpito nel segno.