Misure anti covid-19 a Roma: controlli dei carabinieri, ecco dove

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri in piazza Vittorio Emanuele II per verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri sera, controllate in totale 25 persone, nove delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 2.100 euro. Quattro giovani, uno dei quali privo di mascherina, sono stati multati perche’ trovati assembrati tra loro, tre cittadini stranieri sono stati sanzionati perche’ bivaccavano in luogo pubblico e altri due per ubriachezza molesta. Redatti anche 6 ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma.

