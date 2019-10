Morgan Vs paparazzo: voleva ricattarlo per delle foto

Un ‘ricatto’ infelice per due motivi: 1, il ‘furbo’ avrebbe dovuto sapere che la vittima prescelta non sta sta attraversando un buon periodo economico e, 2, l’artista in questione non ha certo un carattere ‘mite’ e dunque c’è sempre da mettere in conto una reazione.

Considerazioni delle quali evidentemente l’inesperto e giovane paparazzo non si è fatto scrupolo, lasciandosi invece prendere dall’idea di improbabili guadagni.

Dunque, dopo una nottata di ‘ricerche’ nei vari locali della Milano ‘a la page’, poco dopo l’una di notte il giovane si è imbattuto in Morgan il quale, nel cuore di Milano, attraversa la centralissima via Garibaldi in compagnia di una ragazza. Il resto è quello poi trapelato dalla Questura: “Il fotografo ha fatto degli scatti a Morgan con una donna, e, poi, c’è stata una lite. I colleghi hanno trovato il paparazzo con la camicia un po’ strappata“.

Fatto è che ora, spiegano ancora, “Morgan è stato indagato in stato di libertà per esecuzione arbitraria delle proprie ragioni“. Ma è andata peggio al paparazzo (classe ’90), “indagato in stato di libertà per tentata estorsione” in quanto, si è saputo dopo, “avrebbe chiesto 15mila euro perché non le desse a una testata giornalistica“.

