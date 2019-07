Morta l’attrice Lisa Martinek

In Germania, suo paese di origine era un’attrice televisiva molto amata. Alcune serie di telefilm da lei interpretati, come ‘I delitti imperfetti‘ o ‘Amore e tacchi alti‘, sono giunti anche da noi attraverso la Rai.

Lisa Martinek, 47 anni e tre figli piccoli, amava moltissimo l’Italia. Basti pensare che il secondo marito, Giulio Ricciarelli, è un regista di origini italo-tedesche. Martina veniva spesso nel nostro Paese, soprattutto in estate, dove trascorreva lunghe giornate nello specchio d’acqua che circonda l’Isola d’Elba. Ma quando il destino volge il suo sguardo dove non dovrebbe, il senso delle cose subisce spesso conseguenze devastanti.

Lisa, poche bracciate ed il malore

Una giornata di mare come tante, l’uscita in barca col marito per una fresca nuotata, un po’ di frutta e via. Ma come dicevamo, ieri le cose non hanno seguito il rodato iter quotidiano. Lisa si è tuffata, qualche bracciata ed ha subito manifestato un forte disagio, accusando un malessere. Resosi immediatamente cono della situazione, il marito l’ha raccolta dalle acque puntando il molo di Marciana Marina a tutta velocità. Qui l’eliambulanza del 118 l’ha prelevata trasportandola subito

all’ospedale Misericordia di Grosseto. Purtroppo però per lei non c’era più nulla da fare…

Max