Morto Ennio Morricone: addio al compositore da oscar, aveva 91 anni

Addio a Ennio Morricone: il compositore è morto ieri sera a 91 anni. A confermare la notizia il giornalista Clemente J Mimun su Twitter.

Il musicista era celebre e apprezzatissimo in tutto il mondo per le sue indimenticabili colonne sonore, che hanno segnato profondamente la storia del cinema internazionale.

Chi era Ennio Morricone, il musicista e compositore morto oggi, 6 luglio 2020. Età, carriera, curiosità e colonne sonore della Trilogia del dollaro, Nuovo Cinema Paradiso e tante altre

Nato a Roma nel 1928, Ennio Morricone raggiunse la fama in particolare legando il suo nome a doppia mandata con Sergio Leone, creando la famosissima colonna sonora della Trilogia del Dollaro, con i film Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono il brutto e il cattivo.

Da non dimenticare il suo lavoro nella Trilogia del Tempo (C’era una volta il West, Giù la testa, C’era una volta in America) e tantissime altre colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, collaborando con Elio Petri, John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone e Quentin Tarantino.

L’Oscar arriva già in tarda età grazie alla colonna sonora di The Hateful Eight nel 2016, film di Tarantino, ma nove anni prima Morricone aveva già ricevuto l’Oscar alla carriera.

In bacheca anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Polar Music Prize.

In carriera da non rimenticare anche il contributo alla musica leggera, con il brano di enorme successo Se telefonando di Mina e testo di Maurizio Costanzo.