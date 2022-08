Morto Ghedini, Berlusconi: “Addio Niccolò, è un dolore immenso”

(Adnkronos) – Morto il senatore azzurro Niccolò Ghedini. E sui social arriva l’addio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: “Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile – scrive il Cav – ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio”, le parole del leader di Forza Italia dedicate al suo storico legale.