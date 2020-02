Morto Kirk Douglas, aveva 103 anni: il cordoglio del figlio Michael Douglas

Si è spento Kirk Douglas. Lo straordinario e intramontabile attore aveva 103 anni. E’ morto, dunque, il padre di Michael Douglas, altro leggendario e veterano attore statunitense. Ci ha dunque lasciati una leggenda di Hollywood e non solo.

Morto Kirk Douglas, aveva 103 anni: da Spartacus a una carriera infinita

Muore Kirk Douglas e un pezzo della storia del cinema se ne va con lui. Come hanno annunciato alcuni siti americani, come TMZ e poi via via le tutti gli altri, a dare la comunicazione della morte ci hanno pensato i suoi figli.

L’attore aveva fatto la sua ultima apparizione in pubblico ad aprile prima che le condizioni di salute iniziassero a peggiorare. In primo piano a diffondere il proprio cordoglio, ovviamente, e a darne l’annuncio, il figlio Michael.

La morte di Kirk Douglas, ha sconvolto Michael Douglas: “E’ con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo lui era una leggenda, un attore della golden age del cinema che ha vissuto alla grande i suoi anni d’oro, un filantropo le cui cause hanno ispirato tutti noi. Ma per me per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine un meraviglioso suocero, per i nipoti e pronipoti l’amatissimo nonno, e per sua moglie Anne, un meraviglioso marito”

Queste le sue parole. Lo straordinario padre, vinse l’Oscar per la carriera nel 1996. Ricevette tre nomination come miglior attore per Il grande Campione, Il bruto e la bella, Brana di vivere.

Celebri anche le sue prove in Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick e Spartacus nel 1960. Ebbe anche un grosso ruolo nella storia dei film western. Nel tempo diradò sempre più le sue apparizioni in film fino all’ultima prova del 2004.

Nacque ad Amsterdam (nello stato di New York) come Issur Danielovitch e noto anche come Isadore Demsky nel 1916 da immigrati ebrei bielorussi. Fu un soldato della Marina durante la Seconda guerra mondiale.