E morto l’attore Roger E. Mosley, noto come TC di Magnum PI

L’annuncio della figlia che ha detto: “odierebbe i pianti in suo nome”. Tutti forse se lo ricordano nel ruolo di Theodore “TC” Calvin, pilota di elicotteri, a fianco di Tom Selleck in Magnum P.I.

Ha fatto anche parte di altre serie tv quali Canon, Love Boat, Sanford and Son, Kojak, Starsky and Hutch e in molti film; l’attore Roger E. Mosley è morto a 83 anni a Los Angeles.