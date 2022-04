“Mosca sta subendo perdite colossali”, afferma il consigliere di Zelensky. Le truppe ucraine bombardano due regioni russe causando seri danni

E’ vero che una buona parte dei soldati russi inizialmente dislocati al nord dell’Ucraina sono ‘scesi’ per andare a rinforzare i loro compagni impegnati verso il Donbass ma, è altrettanto vero che a motivare tale, ‘frettolosa’ scelta, anche la micidiale resistenza delle truppe ucraine che, come ha affermato Oleksiy Arestovych, consigliere di Zelensky, ad oggi hanno comportato per Mosca “perdite davvero colossali”.

Truppe russe in difficoltà, il consigliere di Zelensky: “Le truppe di Mosca perdono almeno una compagnia di militari a giorno”

Con onestà poi Arestovych ha anche dovuto ammettere che l’esercito ucraino ha letteralmente perso il controllo di alcune città e villaggi nell’est dove, come riportano tutte le agenzie di stampa internazionali, specie in queste ultime ore i combattimenti si stanno facendo sempre più intensi e drammatici.

Tuttavia, rimarca il consigliere, ad oggi sono stati indubbiamente i russi ha subire farvi perdite. Si parla della spaventosa media di almeno una compagnia di militari a giorno.

Truppe russe in difficoltà, razzi di Kiev sulle regioni di Kursk e Bryansk, le autorità locali: “Non c’è stata tregua, hanno sparato dalle 8”

Oltretutto, come abbiamo riportato in un altro articolo, grazie ai continui rifornimenti di armi e mezzi da parte dei paesi occidentali, i soldati ucraini non solo ribattono al fuoco nemico ma, come nulla fosse, si sono spinte abbastanza ‘oltre’, bombardando anche Kursk e Bryansk, due regioni russe al confine con l’Ucraina. Come ha infatti denunciato attraverso Twitter il governatore della regione di Kursk, Roman Starovolt, “Non c’è stata tregua questa mattina nella città di confine di Rylsk. Alle otto i mortai hanno sparato a Krupets”.

Truppe russe in difficoltà, il governatore della regione di Kursk: “Abbiamo reagito annientando le postazioni da cui proveniva l’attacco”

Starovolt ha comunque garantito che a loro volta, le forze russe avrebbero poi ”annientato le postazioni da cui proveniva l’attacco e che non ci sono state vittime o danni”.

Dal canto suo invece, il governatore di Bryansk, Alexander Bogoma, ha salutato i cronisti di guerra internazionali, ammettendo che il villaggio di Belaya Berezka è stato bombardato dal territorio ucraino, e che sono state seriamente danneggiate le infrastrutture idriche e per l’elettricità.

Max