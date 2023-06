Multiservizi Roma: memoria di giunta per affidare il servizio scolastico integrato ad una società in house

L’Amministrazione capitolina conferma la volontà di internalizzare il servizio scolastico integrato. La Giunta ha infatti approvato la Memoria per dare inizio al percorso amministrativo e di approfondimento normativo ed economico che dovrà verificare la fattibilità dell’affidamento del servizio a una società partecipata da Roma Capitale.

Dopo il parere negativo della Corte dei Conti rispetto alla delibera che trasformava Roma Multiservizi in società in house, con le quote di partecipazione acquisite da Ama, l’Amministrazione intende far partire un nuovo iter procedurale nelle strutture interne competenti e arrivare al voto dell’Assemblea capitolina.

L’obiettivo è quello di affidare la gestione del servizio ad una società partecipata già presente nel Gruppo Amministrazione Pubblica e ancora da individuare, liquidando la Società Roma Multiservizi Spa pur salvaguardandone la forza lavoro.

Il Dipartimento Scuola, lavoro e Formazione professionale, quale struttura committente del servizio, dovrà quindi definire un piano economico e finanziario a medio termine che sia sostenibile (anche tenendo conto dell’impatto dell’eventuale contenzioso con il soggetto aggiudicatario della procedura negoziata a doppio oggetto) verificando con chiarezza la convenienza economica dell’operazione, l’efficienza, la qualità e i benefici per la collettività, di un servizio fondamentale in termini di universalità e socialità.

Max