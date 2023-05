Mutui, famiglie in difficoltà – Il Codici: “Con gli aumenti crescono anche le richieste di aiuto per sovra indebitamento”

La pandemia, il caro energia, la Bce. Per le famiglie italiane sembra non avere fine il momento estremamente difficile sul piano economico. L’aumento dei tassi di interesse voluto dalla Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione ha provocato un aumento considerevole delle rate del mutuo a tasso variabile.

Caro mutui, il Codici: “Si cerca di risparmiare dove è possibile, ma non sempre questo è sufficiente”

“È una questione di primaria importanza – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché molte famiglie hanno un mutuo a tasso variabile ed ora devono fare i conti con aumenti importanti e pesanti delle rate. Si spiega anche così un altro aumento, ancora più preoccupante, quello delle richieste di aiuto. I rincari di questo periodo non hanno risparmiato il carrello della spesa, tant’è che studi recenti evidenziano un aumento degli acquisti presso i discount alimentari. Si cerca di risparmiare dove è possibile, ma non sempre questo è sufficiente ed è così che, ricollegandosi al discorso precedente, l’aumento delle rate del mutuo diventa la classica goccia che fa traboccare il vaso”.

Caro mutui, il Codici: “Quando il peso dei debiti diventa soffocante, la disperazione può portare a compiere scelte sbagliate”

Come tiene a rimarcare ancora il responsabile di Codici, “La situazione è allarmante. Il sovraindebitamento è un pericolo concreto. E poi non bisogna sottovalutare un altro aspetto, ovvero che quando il peso dei debiti diventa soffocante, la disperazione può portare a compiere scelte sbagliate, come quella di chiedere aiuto a persone che si presentano come amici, si dicono disposte a prestare soldi come un favore da nulla, ma poi rivelano la loro vera natura, quella di usurai che ricorrono alle minacce, non solo verbali, per riavere i soldi con tassi di interesse altissimi. Una minaccia reale, a cui bisogna fare attenzione.

Gli strumenti di aiuto sono altri, come la Legge 3/2012. È fondamentale restare nella legalità ed è quello che ripetiamo con i nostri esperti, a disposizione presso gli Sportelli dell’associazione per fornire tutta l’assistenza necessaria per trovare una soluzione a casi difficili, causati, come detto, anche dall’aumento delle rate del mutuo”.

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento oppure è vittima di usura. In questi casi è possibile richiedere assistenza telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Max