MYSS KETA, età e vera identità della rapper protagonista a Sanremo: le ipotesi

Premessa d’obbligo: quando si parla di MYSS KETA, scritto rigorosamente in maiuscolo, non si può essere certi di nulla. E paradossalmente è stata proprio questa la sua forza maggiore. Perché la rapper milanese è avvolta nel mistero e questo non può che aver incrementato la sua fama, cresciuta a dismisura negli ultimi mesi.

Di lei non si sa praticamente nulla: né identità, né tantomeno l’età. Eppure è riuscita a costruire un’immagine si sé trasversale, in grado di ammaliare diverse fasce di età, dai più piccoli fino ad arrivare agli over 30, affascinati dalla rapper milanese mai banale nelle sue canzoni e nelle sue dichiarazioni, sempre pungenti e dirette.

MYSS KETA, perché la maschera?

La domanda che in molti si saranno posti la prima volta che hanno visto MYSS KETA è: perché indossa sempre la maschera? La risposta è semplice quanto profonda. Per non assecondare i dettami di una società che punta sempre più sull’apparire e sull’aspetto fisici. Per questo l’artista indossa un velo, che varia spesso, che le copre il volto e degli occhiali da sole a renderla irriconoscibile.

La popolarità di MYSS KETA, amplificata grazie all’utilizzo dei social network, è diventata ancora più diffusa grazie all’annuncio della sua partecipazione a Sanremo in veste di conduttrice dell’Altro Festival e di cantante. La rapper accompagnerà infatti Elettra Lamborghini in una esibizione dell’ereditieri, uno dei volti noti di Sanremo 2020. Di MYSS KETA si sa poco e nulla, però tutti ne parlano. Ed è proprio questo l’obiettivo della cantante mascherata.