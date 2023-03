Napoli, 18enne ucciso a Mergellina: convalidato fermo presunto killer

(Adnkronos) – Il gip di Napoli ha convalidato il fermo per omicidio volontario con aggravante del metodo mafioso nei confronti di Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di aver esploso i colpi di pistola che hanno ucciso Francesco Pio Maimone, 18 anni, nella notte tra il 19 e 20 marzo nella zona degli chalet di Mergellina, a Napoli. Il giudice ha disposto per Valda la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida del fermo, che si è tenuta nel carcere di Secondigliano, il 19enne, difeso dall’avvocato Antonio Iavarone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

Sempre in mattinata è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli sul corpo del 18enne ucciso. La salma sarà poi restituita ai familiari per i funerali, che saranno celebrati sabato pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata, nel quartiere Pianura a Napoli. Le esequie saranno celebrate da monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, diocesi che comprende il territorio di Pianura e degli altri quartieri dell’area flegrea che ricadono nel comune di Napoli.