Napoli, Ancelotti: “Attacco alla mia serietà”

Ancelotti non ci sta, il rigore non dato a Llorente grida vendetta e l’allenatore del Napoli ne ha per tutti. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio con l’Atalanta, Ancelotti ha analizzato in modo amaro la gara: “Non voglio nemmeno discutere se sia o meno rigore. Il difensore si è disinteressato dell’attaccante. È stata una topica del Var”

Ancelotti: “Ecco perché Giacomelli mi ha espluso”

Ancelotti ha poi rivelato il motivo per cui Giacomelli lo ha espulso: “Giacomelli mi ha detto ‘aiutami a sistemare le cose’ e gli ho detto ‘ma non ti viene il dubbio che sia rigore?’, e mi ha buttato fuori. La squadra ha giocato molto bene, meritavamo un risultato diverso. Mi sento deluso: mi sento attaccato, è un attacco alla mia serietà. Sono molto amareggiato. Milik? E’ un patrimonio della società, presto rinnoverà il contratto e noi ci crediamo molto”, ha concluso l’allenatore del Napoli.