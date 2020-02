Napoli-Barcellona, chi gioca? Probabili formazioni: c’è Mertens

Se la prima volta non si scorda mai, quella di Gattuso sarà marchiata a fuoco nei suoi ricordi. Stasera, infatti, l’allenatore del Napoli farà il suo debutto in panchina in Champions League. Non contro un avversario come gli altri, ma contro il Barcellona, squadra dal fascino unico al mondo. La squadra blaugrana ha fatto il suo arrivo ieri a Napoli, scatenando l’euforia dei tifosi azzurri.

Il più acclamato, naturalmente, Lionel Messi, accolto da una folla festante. Il suo nome è stato più volte accostato a quello di Diego Armando Maradona, autentica leggenda a Napoli. I due argentini sono uno la continuazione dell’altro, per questo il fascino della partita di stasera assumerà contorni notevoli a livello mondiale. La gara sarà visibile su Sky Sport e in chiaro su Canale 5.

Mertens favorito su Milik

Per una partita così importante Gattuso sta lavorando giorno e notte per capire la tattica giusta da adottare. L’andata degli ottavi di finale di Champions League vale una fetta importante della stagione azzurra, zoppicante in campionato e positiva in Europa. L’allenatore azzurro è stato chiaro: “Messi non si può fermare”, ma sta già pensando ad un piano per limitarlo.

In difesa spazio alla vecchia guardia, con Manolas al fianco di Maksimovic. A centrocampo, invece, Demme è diventato in pochissimo tempo un punto fermo del Napoli e guiderà ancora il centrocampo azzurro sostenuto da Zielinski e Fabian Ruiz. In avanti spazio a Callejon, Insigne e Mertens, che dovrebbe giocare titolare al posto di Milik. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A DISP.: Meret, Hysaj, Allan, Elmas, Politano, Lobotka, Milik. ALL.: Gattuso.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal; Messi, Griezmann. A DISP.: Neto, Umtiti, Collado, Rakitic, Fati, Akieme, Puig. ALL.: Setien.