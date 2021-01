Napoli, crolla la facciata della chiesa del ‘Rosariello’

Una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario delle Pigne, conosciuta come ‘Rosariello’, a Napoli, è crollata questa mattina poco dopo le 7:00. Grande paura per i residenti del quartiere popolare del centro Stella, molti dei quali si sono riversati in strada per capire cosa stesse succedendo.

Oltre alla facciata del ‘Rosariello’ è crollato anche un solaio con parte dell’edificio adiacente alla chiesa. “Intervento in corso dalle 7:45 a Napoli per il crollo del muro in un’abitazione adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour: #vigilidelfuoco al lavoro per escludere la presenza di persone coinvolte”, ha scritto i vigili del fuoco subito a lavoro per capire le dinamiche dell’incidente.

Il secondo messaggio ha scongiurato la presenza di feriti nel crollo: “Non risultano vittime, l’edificio era abbandonato da anni – e le palazzine circostanti al momento non risultato in pericolo”, hanno spiegato ancora i vigili del fuoco.