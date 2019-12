Natale 2019, frasi divertenti e originali per fare gli auguri di buone feste su WhatsApp

Buon Natale 2019 a tutti i lettori di Italia Sera. Per fare gli auguri ad amici e parenti il giorno di Natale, 25 dicembre, abbiamo pensato di realizzare un articolo con i migliori messaggi di auguri da inviare su WhatsApp.

Oltre alla possibilità di inviare immagini e GIF animate, infatti, WhatsApp è molto utilizzato per scambiarsi gli auguri tramite messaggi di testo. A seguire una raccolta dei migliori messaggi da inviare su WhatsApp ma anche su Messenger, SMS, Telegram ed altre app di messaggistica per fare tanti auguri di Buon Natale.

Frasi per Natale 2019

Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

Che tutta la tua vita sia sincera, onesta e piena d’amore come questo momento. Buon Natale!

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope)

Il regalo più bello non è sotto l’albero, ma negli occhi della persona che sta leggendo questo messaggio! Auguri!

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge – Uomo politico)

Che questo giorno sia l’occasione per nascere di nuovo nell’amore e nella comprensione! Buon Natale!

Auguri di Natale 2019: frasi bellissime e famose

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta.

(Harlan Miller)

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon)

Che questo Natale ci insegni ad amare il prossimo, ad abbracciare chi cade, ad aiutare chi è a terra. E che questi insegnamenti possano arricchirci per tutto l’anno.

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano; ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro; ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone; ogni volta che speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi da inviare a Natale 2019

Chiudi gli occhi e butta via i rancori, ora aprili e sorridi a tutti quelli che incontri. Segui il tuo cuore e buon Natale!

Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. (Padre Pio)

Sai che fra un’ora forse piangerai/ poi la tua mano nasconderà un sorriso:/ gioia e dolore hanno il confine incerto/ nella stagione che illumina il viso./ Ave Maria, adesso che sei donna,/ ave alle donne come te, Maria,/ femmine un giorno per un nuovo amore/ povero o ricco, umile o Messia./ Femmine un giorno e poi madri per sempre/ nella stagione che stagioni non sente. (Fabrizio De André, Ave Maria)

Oggi più che in qualsiasi altro giorno dell’anno lascia che sia l’amore a guidare ogni tuo gesto! Buon Natale!