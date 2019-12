Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti sulle reti tematiche free: documentari,...

Siete pronti a Natale 2019? Nell’ampio carnet delle solite consuetudinarie abitudini natalizie, contraddistinte ovviamente dei cenoni, pranzi luculliani e lunghissimi e da tutta una serie di maratone per aprire regali, senza contare ovviamente la natura più originaria e liturgica del Natale con i suoi importanti appuntamenti religiosi e istituzionali, c’è anche la TV, come sempre, a fare la voce grossa.

Riuniti attorno alle tavole imbandite, tra pesce fresco, frutta secca, canditi e pandori e panettoni e la infinità di parenti e regali, tutti noi non faremo che dare una continua sbirciata ai prossimi appuntamenti televisivi natalizi.

Del resto, la tv fa da sottofondo anche, se non soprattutto, a Natale. Cosa vedremo in TV nei giorni delle festività? Ecco un ricco carnet di appuntamenti da non perdere, in particolare rivolto a ciò che trasmettono i canali Mediaset. E, nel dettaglio ancor più specifico, cosa vedere sulle reti tematiche e free della piattaforma mediaset.

Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti sulle reti tematiche free: documentari, speciali, classici, film, cartoni animati, eventi, musica

Il Natale 2019 delle reti tematiche free è a dir poco variegato. Per esempio si parte su Focus, alle 21.15 di lunedì 23 dicembre con La Sinfonia dell’Universo. Scritto e condotto da Luigi Bignami, lo speciale parla del passaggio dalle teorie alla loro falsificazione, attraverso l’osservazione e la realizzazione di esperimenti.

Su Iris dal 24 dicembre in prima e seconda serata ecco invece Natale con Woody, una vasta rassegna dedicata al grande regista Woody Allen, con i film più leggeri aa tema natalizio. In particolare:

Martedì 24 dicembre: Café Society e La maledizione dello scorpione di giada

Mercoledì 25 dicembre: Midnight in Paris e Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

Giovedì 26 dicembre: Magic in the Moonlight e Basta che funzioni (Whatever Works)

La sera del 31 dicembre, a partire dalle 21.00 invece prevede Capodanno in coppia, una serata che vedrà susseguirsi 4 pellicole cult come Casablanca, Forget Paris, La gatta sul tetto che scotta e Il Dottor Živago.

Sul canale 20 dal 24 dicembre in prima serata ecco invece Natale da Hobbit, ovvero l’intera trilogia de Il Signore degli Anelli, in onda in edizione integrale. Nello specifico:

Martedì 24 dicembre: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello

Mercoledì 25 dicembre: Il Signore degli Anelli – Le due torri

Giovedì 26 dicembre: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re

Dal 31 dicembre alle 18.30 sarà invece la volta di Capodanno con un ciclo di pellicole clou cme come Waterworld, Blade Runner, L’esercito delle dodici scimmie, Interceptor, V per Vendetta e Doomsday.

Su Italia 2 un Natale da brivido con, a partire dal 24 dicembre, pellicole come Silent Night, La bambola assassina 2, La bambola assassina 3 e Il figlio di Chucky.

Su Mediaset Extra dal 25 dicembre la programmazione proporrà le puntate natalizie di alcuni grandi classici della storia dell’intrattenimento Mediaset come Bim Bum Bam, Buona Domenica, Sarabanda e Tira & Molla, e sit com e serie tv come Teneramente Licia, Nonno Felice, Casa Vianello e Casa Dolce Casa.

Su La5 invece per tutto il mese di dicembre in prima serata film e movie per il ciclo La5 Magic Night, con i titoli che richiamano i giorni di festa.